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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:02 GMT

    موقعة تركية نمساوية "نارية" في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

    يشهد ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة لايبزيغ الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء مباراة "نارية " تجمع بين منتخبي النمسا وتركيا، وذلك ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

    موقعة تركية نمساوية 
    /JOHN MACDOUGALL / AFP

    ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياز (44 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي النمسا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

    ويدخل منتخبا النمسا هذه المواجهة مساء اليوم، بمعنويات عالية بعد عروضه المميزة في دور المجموعات.

    فقد أبهر منتخب النمسا الجميع بأدائه المميز، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتصدره قائمة المجموعة الرابعة (D) الصعبة، برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق نقطة منتخب فرنسا أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، وتلاهما منتخب هولندا في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم منتخب بولندا الذي احتل المركز الرابع برصيد نقطة يتيمة، وغادر البطولة مبكرا من دور المجموعات.  

    واستهل منتخبا النمسا، الذي بات يعتبر "الحصان الأسود" في البطولة، بخسارة بشق الأنفس أمام نظيره الفرنسي، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على كل من بولندا (3-1) وهولندا (3-2) على الترتيب.

    كما قدم منتخب تركيا أداء جيدا في دور المجموعات، إذ احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة (F) برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره البرتغالي.

    وبدأ منتخب تركيا غمار النسخة الـ17 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، بالفوز على نظيره الجورجي (3-1) الوافد الجديد، ومن ثم خر أمام البرتغال بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود ويفوز على التشيك بهدفين مقابل هدف واحد.

    ومن المرجح أن يبدأ الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:

    حراسة المرمى: باتريك بينتز

    خط الدفاع: بوش، مارتن ووبر، لينهارت، ألكسندر براس

    خط الوسط: نيكولاس سيوالد، فلوريان غريليتش، سابيتزر

    خط الهجوم: أرناوتوفيتش، باتريك ويمير، رومانو شميد.

    بينما من التوقع أن يبدأ الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة النمسا:

    حراسة المرمى: ميرت غونوك

    خط الدفاع: مولدور، أكايدين، ديميرال، كادويجلو، باريش يلماز

    خط الوسط: أوزجان، هاكان تشالهان أوجلو، إسماعيل يوكسك

    خط الهجوم: أردا غولر، ألبير يالماز، كنان يلدز.

    وسيكون الفائز في مباراة النمسا وتركيا على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا ورومانيا اليوم الثلاثاء  ايضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

    القنوات الناقلة لمباراة تركيا والنمسا:

    في روسيا، ستنقل مباراة النمسا وتركيا، ضمن دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

    بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر قنوات:

    beIN Sports HD 1 Max

    beIN Sports HD 2 Max

    beIN Sports HD 3 Max

    beIN Sports HD 4 Max.

    ويمكن كذلك متابعة هذه المباراة عبر القنوات التالية حول العالم:

    Rai 1
    TRT 1
    ERT 1
    NPO 1
    Sport TV1 Portugal
    ITV
    MRT 1 Macedonia
    NRK 1
    TF1 HD Suisse
    RTE Two
    HRT 2 HD
    RTS 1 Serbia
    YLE TV 2
    BHT 1
    1TV Georgia
    QazSport

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    TF1 HD France
    STV HD (scotland)

    SRF zwei HD
    M4 Sport HD Hungary
    TVCG 1
    beIN Sports Connect
    UTV HD (N.Ireland)
    SPOTV
    Diema Sport 3 HD

    المصدر: RT + وكالات 

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