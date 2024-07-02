وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهمة هذه المباراة الهامة بين هولندا ورومانيا لحكم الساحة الدولي الألماني، فيليكس تسفاير (43 عاما)، الذي من المقرر أن يطلق صفارة البداية في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

أعرب المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان، عن ثقته في إظهار فريقه لرد الفعل، بعد المستويات الباهتة التي قدمها في دور مجموعات لـ"يورو 2024".

وقال كومان: "نتقبل النقد، ونريد أن تشعر الجماهير بالسعادة يوم الثلاثاء.. لدي شعور بأن هناك رد فعل جيد، بعد ما حدث أمام النمسا".

وأضاف: "عندما أرى اللاعبين يتواصلون، يكون لدي شعور جيد.. نريد تحقيق الانتصار، وتقديم مباراة كرة قدم جيدة".

وبدأت منتخب "الطواحين" الهولندية، مشوارها في "يورو 2024" بفوز صعب على بولندا (2-1)، ومن ثم تعادل من دون أهداف أمام فرنسا أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب، قبل أن يخسر أمام نظيره النمساوي (2-3) في برلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

بينما فجر منتخب رومانيا مفاجأة كبيرة بتصدره المجموعة الخامسة، برصيد أربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف على جميع منافسيه بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا الذين جمعوا الرصيد نفسه.

واستهل منتخب رومانيا مشواره في البطولة القارية بفوز عريض على نظيره الأوكراني بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر أمام بلجيكا بهدفين من دون رد، ومن ثم تعادل أمام سلوفاكيا بهدف لمثله.

ويحلم منتخب رومانيا بالتأهل لدور الثمانية لثاني مرة في تاريخه بعدما وصل للمرحلة ذاتها في بطولة يورو 2000 بهولندا وبلجيكا.

المواجهات السابقة بين المنتخبين

تغلب منتخب هولندا على نظيره الروماني في آخر أربع مباريات بينهما.

كما سبق أن فاز منتخب "الطواحين" على رومانيا في مباراة سابقة في "يورو 2008" بهدفين سجلهما كلاس يان هونتيلار وروبن فان بيرسي في ختام منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

في حين حقق منتخب رومانيا فوزه الأخير على هولندا بهدف دون رد في أكتوبر 2007 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كاس أمم أوروبا 2008.

وسيلعب الفائز من مواجهة هولندا ورومانيا مع الفائز من مباراة النمسا ضد تركيا، التي ستجري مساء اليوم الثلاثاء ايضا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة رومانيا:

حراسة المرمي: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي – دينزل دومفرايس – فيرجيل فان دايك – ستيفان دي فراي.

خط الوسط: جيردي شوتين – تشافي سيمونز – جوي فيرمان – تيغاني رايندرز.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – كودي جاكبو.

بينما من المرجح أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الروماني إدوارد لوردانيسكو (46 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: فلوريون نيتا.

في خط الدفاع: أندريه راتيو – أندريه بوركا – ديان سوريسكو – رادو دراجوشين.

في خط الوسط: رازفان مارين – ستانسيتش – ماريوس مارين.

في خط الهجوم: دينيس مان – دينيس دراغوش – فالنتين ميهايلا.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ورمانيا:

في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة بين المنتخبين في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث هذه المباراة عبر قنوات:

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beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

ويمكن كذلك متابعة هذه المباراة عبر القنوات التالية حول العالم:

TRT 1

ERT 1

NPO 1

Sky Sport Calcio 1

DR 1

MRT 1 Macedonia

SVT 2 TV

RTE Two

HRT 2 HD

CT Sport

RTS 1 Serbia

YLE TV 2

BHT 1

SuperSport Maximo 1

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1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria

QazSport

TVCG 2

SRF zwei HD

M4 Sport HD Hungary

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

SPOTV.

المصدر: RT + وكالات