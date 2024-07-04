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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 09:58 GMT

    دون لمس الكرة.. فريق يهز الشباك بعد 18 ثانية

    شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية بالبرازيل هدفا غير عادي قد يكون الأكثر غرابة لعام 2024 في كرة القدم عالميا.

    دون لمس الكرة.. فريق يهز الشباك بعد 18 ثانية

    وخلال مباراة جمعت فريقي سبورت ريسيفي ونوفوريزونتينو، على ملعب بيرنامبوكو أرينا، وبعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية، تمكن خلالها الفريق الضيف من افتتاح التسجيل بكرا لكن دون لمس الكرة.

    وحدث ذلك بعدما حاول مدافع نوفوريزونتينو، أليسون كاسيانو، إرسال تمريرة خلفية للحارس كايكي فرانكا، لكن الأخير كان متقدما إلى قوس منطقة الجزاء، لتدخل الكرة مرماه وسط دهشة الحضور وصدمة اللاعبين. 

    وانتشرت لقطة الهدف الافتتاحي على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء رواد تلك المواقع حول ما إذا كان يجب إلقاء اللوم على المدافع كاسيانو أم الحارس فرانكا.

    وبعد خطأ كاسيانو، أطلقت مجموعة كبيرة من الجماهير صيحات الاستهجان عليه باستمرار في كل مرة لمس فيها الكرة بعد الواقعة.

    ووسع فريق نوفوريزونتينو الفارق في الشوط الأول بعد ركلة الجزاء نفذها فابريسيو دانييل، ورغم محاولات سبورت ريسيفي العودة إلى المبارة بفضل دومينغيز الذي سجل هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الخسارة، لتنتهي المباراة بهزيمة أصحاب الأرض 1-2.

    المصدر: thesun

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