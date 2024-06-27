اللجنة الأولمبية الدولية تسمح للاعبي التنس الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

نشرت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس قائمة بأسماء لاعبي التنس الروس المؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في باريس هذا الصيف.

وسيتمكن ثمانية رياضيين روس (أربعة رجال وأربع سيدات) من المشاركة في مسابقة التنس في أولمبياد باريس 2024 وهم دانييل مدفيديف، وأندريه روبليف، وكارين خاتشانوف، ورومان سافيولين، وداريا كاساتكينا، وليودميلا سامسونوفا، ويكاترينا ألكسندروفا، وميرا أندريفا، علما بأن روبليف وخاتشانوف وسامسونوفا أعلنوا في وقت سابق عدم مشاركتهم في الألعاب.

وسبق للجنة الأولمبية الدولية أن نشرت في 15 يونيو الحالي لائحة أولية من 25 رياضيا للمشاركة في أولمبياد باريس، بواقع 14 من روسيا و11 من بيلاروس، تضمنت أربع رياضات (الدراجات على الطرق والجمباز/الترامبولين ورفع الأثقال والمصارعة).

وأفادت اللجنة الأولمبية لاحقا، أن رياضيين من روسيا رفضا الدعوة، بينهما الدراج ألكسندر فلاسوف، وخمسة من بيلاروس.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

ولن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

ولن يتم رفع أي علم، الاستماع إلى أي نشيد، نشر أي ألوان أو أي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

المصدر: sport24 + وكالات