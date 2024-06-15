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اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن أسماء أول 14 رياضيا روسيا تم قبولهم في أولمبياد باريس بصفة محايدة

الرياضة

اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن أسماء أول 14 رياضيا روسيا تم قبولهم في أولمبياد باريس بصفة محايدة
Globallookpress
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم السبت عن أسماء أول 14 رياضيا روسيا تم قبولهم للمشاركة بصفة محايدة في الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها باريس هذا الصيف.

وجاءت قائمة الرياضيين الذين تم قبولهم كالتالي:

- ركوب الدراجات: تمارا درونوفا، أليونا إيفانشينكو، ألكسندر فلاسوف.

- القفز على الترامبولين: أنجيلا بلادتسيفا.

- المصارعة: ناتشين مونغوش،، شامل محمدوف، أرسلان باجاييف، عبد الله قربانوف، آلان أوستاييف، محمد مرتزالييف، ناتاليا ماليشيفا، فيرونيكا تشوميكوفا، ألينا كاسابيفا، إليزافيتا بيتلياكوفا.

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وسيتم استكمال القائمة وفقا لقرارات لجنة القبول الخاصة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

ولن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب. 

ولن يتم رفع أي علم، الاستماع إلى أي نشيد، نشر أي ألوان أو أي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

المصدر: sport-express

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