منعت اللجنة الأولمبية الدولية المصارع الروسي عبد الرشيد سعدولاييف بطل الأولمبياد مرتين، من المنافسة في بطولة باكو، حيث سيتم تحديد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتحدث عن ذلك رئيس الاتحاد الروسي للمصارعة ميخائيل مامياشفيلي: "بعد فحص زائف آخر، نشرت اللجنة الأولمبية الدولية قوائم جديدة بأسماء الأشخاص غير المسموح لهم بالمشاركة في المسابقات الدولية. ولسوء الحظ، كان من بينهم الفائز بالأولمبياد مرتين، كابتن منتخبنا عبد الرشيد سادولاييف".

ليكون القرار الثاني المسيس الذي يتخذ ضد سادولاييف، إذ أنه في السابق، لم يسمح له بدخول رومانيا بتأشيرة "شنغن" ولم يمنح الفرصة للمنافسة في البطولات الأوروبية.

واعترف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، مؤخرا خلال مكالمة مخادعة مع صانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس أن الأوكرانيين يساعدونه في جمع "ملفات" عن الرياضيين الروس.

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

المصدر:RT