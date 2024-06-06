سوريا في مواجهة صعبة ضد كوريا الشمالية.. الموعد التشكيلة والقنوات الناقلة

يخوض منتخب سوريا مباراة هامة ضد نظيره الكوري الشمالي، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وستجري المباراة بين منتخبي سوريا وكوريا الشمالية، على " استاد لاوس الوطني الجديد - New Laos National Stadium"، وذلك في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، والساعة الرابعة عصرا بتوقيت سوريا.

وسيبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة كوريا لشمالية:

22- أحمد مدنية

13- ثائر كروما

5- عمر ميداني

3- مؤيد العجان

2- عبد الرحمن أويس

8- خليل إلياس

4- إيزاكيل العم

10- محمد الحالق

12- عمار رمضان

21- إبراهيم هيسار

9- عمر السومة.

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ويحتل منتخب سوريا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد 7 نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

بينما يشغل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومن ثم منتخب ميانمار في المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنك مشاهدة هذه المباراة عبر قناة سوريا الرياضية.

المصدر: RT