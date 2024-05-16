بعد تسعة أعوام.. السد القطري يعلن رحيل هدافه الجزائري بغداد بونجاح

أعلن نادي السد القطري لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل مهاجمه الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

وشكر فريق السد لاعبه الجزائري بتدوينة مميزة على منصة "إكس" قائلا: "إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الأسطورة إلى بغداد، في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة".

وأضاف: "أحبك كل من كان من حولك وعشقوك من هم في المدرجات، شكرا لكل لحظة جميلة شاركت في صنعها وجمعتنا شكرا لكل ابتسامة أنت. أنت سببها، ستبقى جزء مهما من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشرة ذكرى".

إلى ابننا بغداد . #شكراً_بونجاحpic.twitter.com/GPDEFPTcU4 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) May 15, 2024

وكان السد تعاقد مع بونجاح (32 عاما) في العام 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي، وساهم الدولي الجزائري في تتويج الفريق بـ14 لقبا مختلفا خلال تسعة مواسم.

وخلال فترة تواجده مع السد، قاد بونجاح منتخب بلاده الجزائر للفوز بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر بعدما سجل هدف النهائي الوحيد في مرمي السنغال.

المصدر: RT