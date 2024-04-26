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شاهد.. التركي غولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسييداد

الرياضة

شاهد.. التركي غولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسييداد
AP /Alvaro Barrientos
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تغلب فريق ريال مدريد على مضيفه ريال سوسييداد (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الملكي للاعبه التركي الشاب أردا غولر، الذي أحرز هدف الفوز الوحي له في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "أنويتا".

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وحقق فريق ريال مدريد انتصاره السادس تواليا، معززا صدارته للدوري "لا ليغا" برصيد 84 نقطة، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصيفه برشلونة، قبل مباراته أمام ضيفه فالنسيا يوم الاثنين المقبل.

بينما يشغل نادي ريال سوسييداد المركز السادس على سلم الترتيب، برصيد 51 نقطة.

المصدر: RT 

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