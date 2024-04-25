من دون أخطاء الـ"VAR".. كيف سيصبح ترتيب الدوري الإسباني؟

نشر موقع "Archivovar" الإسباني، المختص بتقنية الفيديو "VAR"، تقريرا عن ترتيب الليغا بدون أخطاء التقنية المتعلقة بعدة حالات أبرزها الأهداف الملغاة والمحتسبة وقرارات ركلات الجزاء.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة على غريمه برشلونة أقرب ملاحقيه، وذلك قبل 6 جولات فقط من نهاية الموسم.

ووفقا لتقرير موقع "Archivovar"، فإن أخطاء تقنية الفيديو "VAR" لن تؤثر على ترتيب ريال مدريد أو برشلونة، فكلاهما سيظل في موقعه الحالي، مع اختلاف كبير في عدد النقاط.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد حصل على 7 نقاط غير مستحقة، فيما يستحق برشلونة 4 نقاط تضاف لرصيده الحالي.

وبناء عليه سيصبح رصيد كلا من ريال مدريد وبرشلونة 74 نقطة، مع أفضلية المواجهات المباشرة للفريق الملكي.

ويأتي فريق جيرونا خلف الثنائي ريال مدريد وبرشلونة، برصيد 66 نقطة، فيما يتقدم أتلتيك بيلباو إلى المركز الرابع (62 نقطة)، على حساب أتلتيكو مدريد الذي سيتراجع للمرتبة الخامسة (60 نقطة).

المصدر: وكالات