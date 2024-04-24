بعد أزمة الكلاسيكو.. هل سيتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري؟

صرح رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، خافيير تيباس، بأنه لم يتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري "لا ليغا"، بسبب تكلفتها العالية، وأخطائها، مؤكدا أنه سيتم اللجوء إليها إذا تحسنت.

وجاءت تصريحات خافيير تيباس، بعد أزمة الهدف الملغى لبرشلونة أمام مضيفه ريال مدريد (2-3)، خلال لقاء "الكلاسيكو" المثير بينهما مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري.

وسجل لاعب برشلونة الشاب الإسباني لامين يامال هدفا لم يتم احتسابه رغم العودة لتقنية الفيديو "VAR"، والتي رأت أن الإعادة لم تكن كافية لتؤكد أن الكرة لم تتجاوز خط مرمى ريال مدريد.

وتسبب الأمر في غضب الجماهير الكتالونية، حيث تدرس إدارة برشلونة اللجوء إلى القضاء من أجل إعادة مباراة "الكلاسيكو" بسبب تلك الحالة.

وتشهد بعض البطولات الأخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق تقنية "عين الصقر" والتي تشير إلى تجاوز الكرة خط المرمى بشكل نهائي من عدمه.

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وقال تيباس في هذا الصدد خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "تقنية عين الصقر موجودة في كرة القدم منذ سنوات، ولكنها لم تكن مثالية، فقد ارتكبت العديد من الأخطاء".

وأضاف: "لم نجلب هذه التقنية إلى الدوري الإسباني بسبب تكلفتها العالية، في الوقت الذي لا يتم استخدامها سوى 3 أو 4 حالات على مدار الموسم، بالإضافة لارتكابها الأخطاء لأنها ليست مثالية بنسبة 100%".

واختتم: "لدينا عدة حلول أخرى مثل إضافة كاميرات بالقرب من المرمى، وإذا تحسنت تقنية عين الصقر سنحضرها بكل تأكيد".

المصدر: وسائل إعلام