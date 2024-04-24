جدل "الهدف الشبح" مستمر.. برشلونة يلجأ للقضاء

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة يعتزم تقديم شكوى قضائية بسبب الأحداث التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد فاز على برشلونة 3-2، واقترب كثيرا من حسم لقب الليغا رسميا لهذا الموسم، بعدما وسع فارق النقاط مع البارسا.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل عندما وب لامين يامال كرة أسفل يسار الحارس لونين، وطالب لاعبو برشلونة باحتساب هدف، لكن الحكم سوتو جرادو، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، رفض بدعوى أن الكرة لم تدخل المرمى بكامل محيطها، وأشار لاستكمال اللعب.

وطالب خوان لابورتا رئيس برشلونة بكافة الصور والتسجيلات الخاصة بتلك المباراة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لكن الأخير رفض ذلك مما أثار غضب الكتلان.

Atraco en el clásico con gol fantasma de Lamine Yamal que no sube al marcador porque el VAR no da por válido.

El balon rebasa la línea. pic.twitter.com/uz2lg7Vhdp — Karma (@Karma0life) April 22, 2024

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وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت نقلا عن راديو كتالونيا فإن برشلونة قرر تقديم شكوى قضائية، وهدف النادي من هذا الإجراء، هو أن العدالة "تجبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تسليم جميع الصور والتسجيلات الصوتية للكلاسيكو" ودون تعديلات أو قطع في الصوت.

وخرج لابورتا في بيان شديد اللهجة، ليؤكد أنه في حالة ثبوت صحة الهدف، سيطلب من الاتحاد الإسباني إعادة المباراة من جديد.

من جهة أخرى ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه تمت إذاعة لقاء الكلاسيكو بإجمالي 36 كاميرا، وخلال الإعادات للقطة هدف يامال تم التصوير من عدة جهات، عدا الزاوية المقابلة للحارس أندري لونين، حيث لم تكن هذه الكاميرا تعمل.



وأضافت الصحيفة: "بهذه الطريقة، على الرغم من وجود عدة لقطات من زوايا أكثر انفتاحا تشير إلى أن الكرة قد دخلت المرمى، فإن الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز المسؤول عن تقنية الفيديو، أكد لحكم الساحة سوتو جرادو، أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة لاحتساب الهدف لصالح برشلونة".



ويلاقي برشلونة منافسه فالنسيا، الاثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الـ33 في الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2024.

المصدر: "وسائل إعلام"