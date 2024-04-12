عقب سقوط فريقه أمام برشلونة.. مبابي يواصل مسلسل إثارة الجدل

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل بعد سقوط فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام برشلونة في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم مبابي، الذي يعيش موسمه الأخير مع سان جيرمان، أداء باهتا في مباراة الذهاب، التي فاز بها الفريق الكتالوني على ملعب حديقة الأمراء (2-3).

وبعد ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان على يد برشلونة، تواجد مبابي إلى مدينة جنيف الفرنسية أمس الخميس، من أجل الحضور في معرض للساعات، بعد أن تلقى دعوى رسمية.

ونشرت علامة Hublot للساعات عبر حسابها على منصة "إنستغرام" صورا لمبابي خلال زيارته التي قام بها أمس الخميس، والتي ظهر فيها مبتسما للكاميرات، كما قام بالتوقيع مع عدد من الأطفال، قبل التجول في ممرات المعرض.

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وتعرض مبابي إلى انتقادات كبيرة بعد مستواه المخيب للآمال أمام برشلونة، حيث لم يسدد أي كرة على مرمى الفريق الإسباني، وقدم مراوغة واحدة صحيحة.

وسيشارك كيليان مبابي في مباراة باريس القادمة أمام برشلونة، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء القادم، بإياب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.

والمتأهل من مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وأرسنال.

المصدر:"وسائل إعلام"