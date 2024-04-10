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مباراة مثيرة.. برشلونة يقهر سان جيرمان على أرضه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

مباراة مثيرة.. برشلونة يقهر سان جيرمان على أرضه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
AFP
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خرج برشلونة بفوز مثير أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف رافينيا في الدقيقة 37 وقلب باريس الطاولة بهدفين سجلهما عثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51 على الترتيب.

وجاء رد الفريق الكتالوني بهدفين سجلهما رافينيا وأندريس كريستنسن في الدقيقتين 62 و77 ليعزز حظوظ البارسا في التأهل قبل خوض لقاء الإياب على ملعبه.

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يذكر أن برشلونة قام بالـ"ريمونتادا" على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال (موسم 2016-2017) وفاز بنتيجة (6-1).

وسيخوض الفريقان مباراة الإياب، في ملعب "لويس كومبانيس"، يوم 16 أبريل الجاري.

المصدر: RT

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