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بهدفين غريبين.. دورتموند ينهار أمام أتلتيكو مدريد في ليلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

بهدفين غريبين.. دورتموند ينهار أمام أتلتيكو مدريد في ليلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
AFP
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تلقى بروسيا دورتموند الألماني هدفين غريبين خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في معقل الروخيبلانكوس" ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"..

وتلقى الضيف الألماني الهدف الأول بشكل مبكر للغاية في المباراة، بعد خطأ فادح من حارس مرماه غريغور كوبيل ودفاعاته، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني رودريغو دي بأول لاعب وسط أتلتيكو ويسددها بقوة في الشباك معلنا تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة.

وعند الدقيقة 30، تواصلت أخطاء مدافعي دورتموند لتمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عبر البرازيلي صامويل لينو.

بينما سجل لبوروسيا دورتموند سباستيان هالر في الدقيقة 81.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري في معقل الألمان ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

المصدر: "وسائل إعلام +RT"

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