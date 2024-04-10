بهدفين غريبين.. دورتموند ينهار أمام أتلتيكو مدريد في ليلة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تلقى بروسيا دورتموند الألماني هدفين غريبين خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في معقل الروخيبلانكوس" ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"..

وتلقى الضيف الألماني الهدف الأول بشكل مبكر للغاية في المباراة، بعد خطأ فادح من حارس مرماه غريغور كوبيل ودفاعاته، لتصل الكرة إلى الأرجنتيني رودريغو دي بأول لاعب وسط أتلتيكو ويسددها بقوة في الشباك معلنا تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة.

Clinical from Atletico Madrid.



Rodrigo De Paul intercepts a pass — and punishes Borussia Dortmund.#ATMDOR | #UCL



🎥 @footballontntpic.twitter.com/Sp38AYRIzQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 10, 2024

وعند الدقيقة 30، تواصلت أخطاء مدافعي دورتموند لتمنح أتلتيكو مدريد الهدف الثاني عبر البرازيلي صامويل لينو.

Rodrigo De Paul takes advantage of the mistake and gives Atletico Madrid the 1-0 lead against Borussia Dortmund. ⚽️🇦🇷pic.twitter.com/zhYCzE8xtO — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 10, 2024

بينما سجل لبوروسيا دورتموند سباستيان هالر في الدقيقة 81.

🇪🇺 Goal: Sebastian Haller | Atletico Madrid 2-1 Borussia Dortmundpic.twitter.com/7qMy79FB29 — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 10, 2024

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ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري في معقل الألمان ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

المصدر: "وسائل إعلام +RT"