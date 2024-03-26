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كرواتيا تخطف كأس عاصمة مصر من "الفراعنة".. فيديو

الرياضة

كرواتيا تخطف كأس عاصمة مصر من
@ONTimeSports
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توج المنتخب الكرواتي بلقب بطولة كأس عاصمة مصر 2024، الدولية الودية بكرة القدم، بفوزه على صاحب الأرض منتخب "الفراعنة"، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وضع المدافع المصري رامي ربيعة منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ست دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد منتخب كرواتيا بأربعة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، نيكولا فلاسيتش، وبرونو بيتكوفيتش، أندريج كراماريتش، ولوفرو ماير في الدقائق (21، 57، 77، 87) على الترتيب.

ومن ثم سجل المدافع المصري محمد عبد المنعم الهدف الثاني لبلاده عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وفي ذات الوقت حصد منتخب تونس الميداليات البرونزية، عقب تغلبه على نظيره النيوزيلندي بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما من دون أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT 

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