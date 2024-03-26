نهائي كأس عاصمة مصر.. تشكيلة منتخبي مصر وكرواتيا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة ومنتخبي مصر وكرواتيا خاصة، مساء اليوم الثلاثاء، صوب استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يحتضن نهائي كأس عاصمة مصر 2024، بين منتخبي البلدين.

وستبدأ المباراة بين منتخب مصر ونظيره الكرواتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيواجه منتخب تونس نظيره النيوزيلندي في مباراة تحديد المركز الثالث، في نفس التوقيت، على استاد القاهرة.

واختار المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، حسام حسن (57 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الكرواتي:

محمد أبو جبل

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمد حمدي

مروان عطية

أكرم توفيق

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

مصطفى محمد.

facebook/efasocial

بينما سيبدأ المدير الفني للمنتخب الكرواتي، زلاتكو داليتش (57 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":

12- نيديليكو لابروفيتش 2- يوسيب ستانتشيتش 3- بورنا باريشيتش 4- يوشكو غفارديول 7- لوفرو ماير 10- لوكا مودريتش 11- مارسيلو بروزوفيتش 13- نيكولا فلاشيتش 17- برونو بيتكوفيتش 20- ماركو بياتسا 22- دوماغوي فيدا.

أما فيما يتعلق بالقنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2024، وتفاصل أخرى عبر الرابط التالي: مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.. الموعد والتشكيلة والقناة الناقلة.

المصدر: RT