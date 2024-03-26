كرواتيا تتوج بكأس عاصمة مصر 2024 على أرض "الفراعنة".. فيديو

توج منتخب كرواتيا بلقب بطل النسخة الأولى لكأس عاصمة مصر 2024، الدولية الودية لكرة القدم، بفوزه على صاحب الأرض منتخب "الفراعنة"، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء.

وضع المدافع المصري رامي ربيعة منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ست دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

ورد منتخب كرواتيا بأربعة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، نيكولا فلاسيتش، وبرونو بيتكوفيتش، وأندريه كراماريتش، ولوفرو ماير في الدقائق (21، 57، 77، 87) على الترتيب.

ومن ثم سجل المدافع المصري محمد عبد المنعم الهدف الثاني لبلاده عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

أهداف فوز منتخب كرواتيا على منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهائي #كأس_عاصمة_مصر 💥💥 pic.twitter.com/XC16Fvqauq — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 26, 2024

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وفي ذات الوقت حصد منتخب تونس الميداليات البرونزية، عقب تغلبه على نظيره النيوزيلندي بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما من دون أهداف في مباراة تحديد المركز الثالث على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT