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لحظة عاطفية.. بكاء حسام حسن وشقيقه إبراهيم عند عزف نشيد مصر

الرياضة

لحظة عاطفية.. بكاء حسام حسن وشقيقه إبراهيم عند عزف نشيد مصر
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شهدت المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر 2024، الدولية الودية بكرة القدم، بين منتخبي "الفراعنة وكرواتيا (2-4) مساء أمس الثلاثاء، لحظة عاطفية لمدرب مصر حسام حسن وشقيقه إبراهيم.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم وهما يذرفان الدموع عند عزف النشيد الوطني المصري، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة المقامة على أرض استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

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يذكر أن المدرب حسام حسن (57 عاما) وشقيقه إبراهيم توليا قيادة الجهازين الفني والإداري لمنتخب "الفراعنة" بعد نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، التي أقيمت مطلع العام الجاري في أراضي ساحل العاج.

المصدر: RT

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