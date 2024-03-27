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بطريقة "أكروباتية".. ياسين بنزية ينقذ الجزائر بهدف "خيالي".. فيديو

الرياضة

بطريقة
@LesVerts
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أنقذ الدولي الجزائري ياسين بنزية منتخب بلاده من الهزيمة أمام ضيفه الجنوب إفريقي (3-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بمدينة براقي الجزائرية.

وأحرز ياسين بنزية هدفين "لمحاربي الصحراء" حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ومن ثم اقتنص هدف التعادل الثالث عند الدقيقة 70 بتسديدة "أكروباتية" رائعة، وتخللهما هدف زميله ياسين براهيمي، الذي سجله بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على "ملعب نلسون مانديلا - Nelson Mandela Stadium" بمدينة   براقي الجزائرية.

المصدر: RT 

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