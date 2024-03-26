مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.. الموعد والتشكيلة والقناة الناقلة

يحتضن استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة النهائية بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم 2024، بين منتخبي "الفراعنة" وكرواتيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخب مصر ونظيره الكرواتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيواجه منتخب تونس نظيره النيوزيلندي في مباراة تحديد المركز الثالث، في نفس التوقيت، على استاد القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائي لكأس عاصمة مصر لكرة القدم 2024، على حساب نظيره النيوزيلندي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد، من ركلة جزاء في الدقيقة 29 من اللقاء، الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي.

بينما بلغ منتخب كرواتيا نهائي البطولة الودية، على حساب نظيره التونسي بركلات الترجيح (5-4)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

غيابات منتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا

وسيفتقد منتخب مصر في المباراة أكثر من لاعب، في مقدمتهم إمام عاشور بسبب الإصابة، وأحمد حجازي الذي غادر المعسكر لظروف أسرية طارئة، فضلا عن عدم اكتمال شفاء أحمد نبيل كوكا ومصطفى شلبي.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام كرواتيا اليوم:

ومن المتوقع أن يخوض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر أمام كرواتيا بالتشكيلة التي اعتمد عليها في المواجهة الأولى امام نيوزيلندا مع إجراء تغيير وحيد وهو حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور، الذي أصيب خلال المباراة الأولى.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه، مصطفى محمد، عمر مرموش.

القنوات الناقلة لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2024

يمكن متابعة المباراة المرتقبة بين مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر من خلال قناة "أون تايم سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لجميع الألعاب الرياضية في مصر للأندية والمنتخبات الوطنية.

وتحدد سعر تذكرة مباراة مصر وكرواتيا بقيمة 75 جنيها للدرجة الثالثة و150 جنيه للدرجة الأولى.

المصدر: وسائل إعلام