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مفاجأة.. بخصوص راتب مبابي مع ريال مدريد

الرياضة

مفاجأة.. بخصوص راتب مبابي مع ريال مدريد
Globallookpress /Gao Jing
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أفاد تقرير صحفي، بأن نادي ريال مدريد نجح في إقناع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان لكرة القدم، بالحصول على راتب يتناسب مع منظومة الفريق الملكي.

وقال راموس ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "سيحصل كيليان مبابي على راتب سنوي صاف قدره 13.5 مليون يورو مع ريال مدريد".

ويأتي ذلك ليخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن حصول مبابي على ما يزيد عن 50 مليون يورو سنويا.

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وأضاف راموس: "سيكون راتب مبابي على نفس المستوى مع فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى جود بيلينغهام الذي سيتم تحسين عقده في الصيف المقبل لوضع اللاعبين الثلاثة ضمن نفس الفئة".

واختتم: "يجب أخذ مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها مبابي في الاعتبار وستوزع على سنوات عقده إلى جانب الراتب".

وينتهي عقد كليان مبابي (25 عاما) مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد مجانا بداية من الموسم المقبل.

المصدر: وسائل إعلام 

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