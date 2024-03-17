بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن العقد المبرم بين الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم وريال مدريد الإسباني، يتضمن بندا خاصا بصور اللاعب.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي قد وقع بالفعل عقود ضمه إلى صفوف نادي ريال مدريد، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وكانت قضية حقوق الصور موضوعا ساخنا في العقود التي وقعها مبابي في السنوات الأخيرة، لا سيما مع دخوله في جدل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في عام 2022، عندما رفض المشاركة في جلسة تصوير بسبب نزاع حول حقوق الصور.

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وقال راموس ألفاريز، الصحفي في "راديو ماركا"، على قناته بشبكة "يوتيوب": "ينص العقد الموقع بين مبابي وريال مدريد على احتفاظ اللاعب ب90% من حقوق الصور مع الميرنجي".

وأضاف: "في الواقع، يمتلك العديد من اللاعبين الحاليين في ريال مدريد أكثر من 50% من حقوق الصور الخاصة بهم، لذا فإن ما حدث مع مبابي ليس أمرا جديدا بالنسبة للملكي".

وكان الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قد ألمح بالفعل إلى أن مبابي سيغادر النادي في نهاية الموسم.

المصدر: وسائل إعلام