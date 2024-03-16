جواب "غريب" وساخر.. رد فعل مبابي على طفل طلب منه الانتقال لأرسنال (فيديو)

رد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على طلب أحد المشجعين الانتقال إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي الصيف المقبل، بنوع من السخرية بأن البرد قارس هناك.

ويرتبط كيليان مبابي بعقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي، لكنه لن يجدده بعدما رفض تفعيل بند التمديد لموسم إضافي الصيف الماضي.

وبحسب كل التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا وفرنسا فإن مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني، بداية من صيف العام الحالي في صفقة انتقال حر.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد المشجعين يرتدي قميص باريس سان جيرمان، يطلب فيه من مبابي الانتقال إلى صفوف أرسنال "الغانرز".

ودخل مبابي في نوبة ضحك حين طلب منه المشجع الصغير، الذي كان يرتدي قميص باريس سان جيرمان، الانتقال لأرسنال، ليرد عليه المشجع: "سنعتني بك".

لكن كيليان رد عليه ساخرا بالقول: "لا مجال لهذا لا مجال.. الجو قارس البرودة هناك".

مشجع ارسنالي لـ مبابي :

" تعال إلى ارسنال سنهتم بك هناك "



مبابي يرد :



" هذا ليس ممكن، الاجواء باردة في لندن "



pic.twitter.com/vclsM6iHT7 — EPL World (@EPLworld) March 16, 2024

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وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على رد مبابي: "إن مستوى أرسنال في الموسم الحالي ليس مجالا للضحك على الإطلاق".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف أعلى وصيفه ليفربول، إضافة إلى تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه نادي بايرن ميونخ الألماني، يومي 9 و17 أبريل 2024.

المصدر: وسائل إعلام