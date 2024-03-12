ثورة في دوري أبطال أوروبا.. استخدام الكمبيوتر لإجراء القرعة بسبب زيادة عدد الأندية

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بأنه سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر لإجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم المقبل، نتيجة شكل البطولة الجديد بعد زيادة عدد الأندية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" في الموسم المقبل (2024-2025)، حيث سيتم زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32 فريقا.

وستقام البطولة مع وجود جميع الأندية في جدول دوري واحد، وسيلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على أرضه ومثلها خارجه.

ووفقا لما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النظام الجديد الموسع لدوري أبطال أوروبا سيعني أنه سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر لإجراء قرعة البطولة.

وأضافت الشبكة البريطانية أن عمليات محاكاة القرعة اليدوية للشكل الجديد من دوري الأبطال سيستغرق ما بين 3 إلى 4 ساعات وتتطلب 900 كرة.

وبدلا من ذلك، سيتم إجراء القرعة بطريقة جديدة، حيث سيتم سحب الأندية يدويا في البداية، ثم سيتولى الكمبيوتر مسؤولية اختيار الخصوم الـ8 للفرق الـ36 في البطولة.

ومن المتوقع أن تستغرق تلك العملية الجديدة حوالي 35 دقيقة، وهي نفس مدة قرعة البطولة الحالية.

وسيكون التدخل الآلي قيد المراجعة المستمرة لتجنب أي تلاعب في القرعة، حيث يتم تدقيقها من قبل شركتي "إرنست" ويونغ" لتعزيز العدالة.

ومن المقرر أن يتم إبعاد المواجهات المباشرة بين الأندية من نفس البلد في منافسات الدور الأول الذي سيقام بنظام الدوري.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اعتبارا من الأدوار الإقصائية تطبيق تصنيف الأندية، بحيث يتم وضع الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري بمسارين مختلفين بالقرعة بحيث لا يمكنهما الالتقاء حتى المباراة النهائية.

وستكون هناك قرعتان محدودتان في الأدوار الإقصائية، واحدة في نهاية مرحلة الدوري في نهاية يناير، والأخرى في نهاية فبراير، لدور الـ16، ولن تكون هناك قرعة للدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

المصدر: وكالات