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خبير بسوق انتقالات اللاعبين يكشف سر اجتماع وكيلة هالاند مع برشلونة

الرياضة

خبير بسوق انتقالات اللاعبين يكشف سر اجتماع وكيلة هالاند مع برشلونة
Globallookpress
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كشف تقرير صحفي عن سبب اجتماع البرازيلية رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مع ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة. 

والتقطت عدسات الكاميرات، اجتماع الطرفين في برشلونة، منذ عدة أيام.

وقال فابريزيو رومانو خبير سوق انتقالات اللاعبين، على قناته بموقع "يوتيوب": "لا تغييرات متوقعة بالنسبة لمستقبل إيرلينغ هالاند".

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وأضاف "ظهرت شائعات عن ارتباط هالاند بالانتقال إلى برشلونة عقب اجتماع وكيلة أعماله مع ديكو".

ونوه "لكن الحقيقة أن هذا الاجتماع كان متعلقا بإجراء مناقشة حول لاعبين آخرين، وليس بشأن المهاجم النرويجي".

واختتم فابريزيو رومانو: "لا يوجد أي شيء بين هالاند وبرشلونة يمكن قوله.. لا سيما وأننا نعرف وضع البارسا الاقتصادي الخاص بالميركاتو الصيفي المقبل".

المصدر: وسائل إعلام 

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