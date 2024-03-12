بين السخرية والتحليل.. فيديو يكشف سر تغيير دي بروين في مباراة ليفربول

أثار النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، جدلا واسعا، بسبب استبداله خلال مباراته أمام مضيفه ليفربول يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خطوة غير معتادة عبر استبدال دي بروين، بعد مرور 69 دقيقة على بداية اللقاء.

ذكاء دي بروين في التنفيذ وخدعة ستونز في التحرك 🫡#السيتيpic.twitter.com/KFSbYqWxM9 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 10, 2024

استمتع بملخص قمة الدوري الممتاز والتعادل في أنفيلد 👊#السيتيpic.twitter.com/fsbspFFGKs — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 10, 2024

وظهرت علامات الغضب على وجه دي بروين، إذ تحدث إلى مدربه غوارديولا والجهاز الفني المتواجد إلى دكة البدلاء بعد خروجه.

ردة فعل دي بروين بعد إستبداله؟



بيب غوارديولا:" أعجبتني". pic.twitter.com/dN6aUAT0va — Insider City (@InsiderCity_Ar) March 10, 2024

وتفهم المدرب الإسباني غضب كيفين دي بروين، إذ ذهب وجلس بجانب النجم البلجيكي وبدا أنه يشرح له عن سبب استبداله.

حديث غوارديولا مع دي بروين. pic.twitter.com/kv6Hi7R5Ea — نواف العقيّل (@nawaf__oga) March 10, 2024

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لم ينس مشجعو ليفربول لحظة استبدال دي بروين، ليتداولوا مقطع فيديو مدته 35 ثانية، يؤكدون أنه سر هذا التغيير.

Kevin de Bruyne fully loses his head at 35 seconds 😂pic.twitter.com/1EAqVOZCiz — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 11, 2024

ويظهر الفيديو مدى الصلابة التي تمتع بها الياباني واتارو إندو، لاعب خط الوسط لفريق ليفربول، وقدرته على حرمان لاعبي السيتي من أغلب الكرات، على رأسهم كيفن دي بروين.

ويوضح المقطع الصعوبات التي واجهت دي بروين في صراعاته الثنائية مع اللاعب الدولي الياباني، وهو ما أسهم في ظهوره بمستوى متواضع.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتباينت تعليقات مشجعي فريق "الريدز" على الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بين التحليل والسخرية.

وكتب أحد المشجعين: "إندو جيد جدا، ودفع بيب غوارديولا لاستبدال دي بروين".

بينما علق آخر ساخرا: "بيب إلى دي بروين: كنت في جيب إندو اليوم، واضطررت لإخراجك، بدلا من أن يأخذك بالخطأ للمنزل".

وقال ثالث: "بيب أنقذ دي بروين من جيب إندو"، فيما أضاف عليه أحد المعلقين: "واتارو إندو سبب إخراج غوارديولا لدى بروين".

المصدر: منصات التواصل