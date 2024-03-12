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بين السخرية والتحليل.. فيديو يكشف سر تغيير دي بروين في مباراة ليفربول

الرياضة

بين السخرية والتحليل.. فيديو يكشف سر تغيير دي بروين في مباراة ليفربول
AFP /PAUL ELLIS
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أثار النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، جدلا واسعا، بسبب استبداله خلال مباراته أمام مضيفه ليفربول يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقدم الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خطوة غير معتادة عبر استبدال دي بروين، بعد مرور 69 دقيقة على بداية اللقاء.

وظهرت علامات الغضب على وجه دي بروين، إذ تحدث إلى مدربه غوارديولا والجهاز الفني المتواجد إلى دكة البدلاء بعد خروجه.

وتفهم المدرب الإسباني غضب كيفين دي بروين، إذ ذهب وجلس بجانب النجم البلجيكي وبدا أنه يشرح له عن سبب استبداله.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، لم ينس مشجعو ليفربول لحظة استبدال دي بروين، ليتداولوا مقطع فيديو مدته 35 ثانية، يؤكدون أنه سر هذا التغيير.

ويظهر الفيديو مدى الصلابة التي تمتع بها الياباني واتارو إندو، لاعب خط الوسط لفريق ليفربول، وقدرته على حرمان لاعبي السيتي من أغلب الكرات، على رأسهم كيفن دي بروين.

ويوضح المقطع الصعوبات التي واجهت دي بروين في صراعاته الثنائية مع اللاعب الدولي الياباني، وهو ما أسهم في ظهوره بمستوى متواضع.

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وتباينت تعليقات مشجعي فريق "الريدز" على الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، ما بين التحليل والسخرية.

وكتب أحد المشجعين: "إندو جيد جدا، ودفع بيب غوارديولا لاستبدال دي بروين".

بينما علق آخر ساخرا: "بيب إلى دي بروين: كنت في جيب إندو اليوم، واضطررت لإخراجك، بدلا من أن يأخذك بالخطأ للمنزل".

وقال ثالث: "بيب أنقذ دي بروين من جيب إندو"، فيما أضاف عليه أحد المعلقين: "واتارو إندو سبب إخراج غوارديولا لدى بروين".

المصدر: منصات التواصل 

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