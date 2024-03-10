ليفربول ومانشستر سيتي يفترقان على التعادل ويهديان الصدارة لأرسنال

حسم التعادل الإيجابي 1-1 موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي في قمة المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد من توقيع جون ستونز (23) بعدما استغل خطأ في التغطية لمدافعي نادي ليفربول إثر ركنية نفذها كيفن دي بروين.

🚨 هدف مانشستر سيتي الاول ستونز 🔥🔥pic.twitter.com/jIVUE1FVyl — KinG £ (@xKGx__) March 10, 2024

وفي الشوط الثاني، أحرز ليفربول هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستير في الدقيقة 50.

الدوري الانجليزي : ليفربول 1 - 1 مانشستر سيتي | هدف ماك اليستر#ليفربول_مانشسترسيتي



pic.twitter.com/hj2V7ljJvg — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) March 10, 2024

وشهد اللقاء مشاركة نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح كبديل في الدقيقة 61 لكنه لم ينجح في التسجيل.

وفقد ليفربول الذي رفع رصيده إلى 64 نقطة، صدارته بهذا التعادل، لصالح أرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

المصدر: RT