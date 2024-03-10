رسميا.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر للبطولة الودية في الإمارات

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قائمة تضم 25 لاعبا لخوض بطولة ودية في الإمارات.

وخرج نجم نادي ليفربول، محمد صلاح من القائمة، بناء على طلب إدارة ناديه، تجنبا لإصابة اللاعب مرة أخرى.

وأرسل ليفربول نهاية الشهر الماضي خطابا رسميا للاتحاد المصري يطلب فيه إعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر "الفراعنة" في الشهر الجاري، لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وهو ما تمت الاستجابة له.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير

🔴 | ٢٥ لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس 🇪🇬



أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس… pic.twitter.com/yVbNaqDxqI — EFA.eg (@EFA) March 10, 2024

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيغيه – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.

المصدر: الاتحاد المصري