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موقعة "أنفيلد" بين ليفربول وساوثهامبتون.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

الرياضة

موقعة
@LFC
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يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدير حكم الساحة الإنجليزي كريغ باوسون هذه المباراة، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

62- كيليهير

2- جو غوميز

4- فيرجيل فان دايك

18- جاكبو

19- إليوت

21- تسيميكاس

42- كلارك

53- مكونيل

67- كوماس

78- كوانساه

84- برادلي.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون:

بينما استقر الإسباني روبن سيليس (40 عاما)، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، على التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، من خلال الرابط التالي: ليفربول ضد ساوثهامبتون الليلة.. التشكيلة المتوقعة والموعد والقنوات الناقلة.

المصدر: RT 

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