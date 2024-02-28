موقعة "أنفيلد" بين ليفربول وساوثهامبتون.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدير حكم الساحة الإنجليزي كريغ باوسون هذه المباراة، التي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

62- كيليهير

2- جو غوميز

4- فيرجيل فان دايك

18- جاكبو

19- إليوت

21- تسيميكاس

42- كلارك

53- مكونيل

67- كوماس

78- كوانساه

84- برادلي.

Here’s how we line up to face Southampton tonight 👊#EmiratesFACup | #LIVSOU — Liverpool FC (@LFC) February 28, 2024

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، بالتشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون:

Ready for the Reds 👊



Your #SaintsFC starting XI to take on #LFC: pic.twitter.com/jdZBkCAoHB — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 28, 2024

بينما استقر الإسباني روبن سيليس (40 عاما)، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، على التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":

أما بخصوص القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون، من خلال الرابط التالي: ليفربول ضد ساوثهامبتون الليلة.. التشكيلة المتوقعة والموعد والقنوات الناقلة.

المصدر: RT