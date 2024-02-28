ليفربول ضد ساوثهامبتون الليلة.. التشكيلة المتوقعة والموعد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق ليفربول منافسه ساوثهامبتون، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي كريغ باوسون صفارة بداية هذه المباراة، على ملعب "أنفيلد"، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

إقرأ المزيد

وتأتي هذه المباراة بعد تتويج فريق ليفربول مساء يوم الأحد الماضي، بلقب بطل كأس "كاراباو" على حساب تشيلسي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد سجله قائده المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في نهاية الشوط الإضافي الثاني للمباراة، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

ويرغب ليفربول في الاستمرار ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وتحقيق أكثر من بطولة في موسم المدرب الألماني يورغن كلوب الأخير مع "الريدز".

وتوقعت صحيفة "ذا ستاندارد" مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم، عقب تعافيه من الإصابة، وكذلك الحال بالنسبة لزميله المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز.

إقرأ المزيد

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول، وفقا لصحيفة "ذا ستاندارد":

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: براديلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: إليوت، أليكسيس ماك أليستر، جيمس ماكونيل

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون:

ستنقل المباراة عبر قنوات مجموعة "beIN SPORTS" القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تخصيص قناة "beIN SPORTS HD1" لبث المباراة اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات