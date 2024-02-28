شاهد.. براعم ليفربول يهزمون الكبار

صعد فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

افتتح اللاعب الشاب لويس كوماس (18 عاما) التسجيل لأصحاب الأرض "الريدز" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

A first professional goal for Lewis Koumas ♥️



A terrific reverse finish from the @LFC youngster 👌#EmiratesFACuppic.twitter.com/YEXZ19s7Ny — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

بينما تكفل اللاعب الشاب الآخر جايدين دانس (18 عاما) بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (73، 83) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

JAYDEN DANNS THAT IS CHEEKY 🫢



Another @LFC academy graduate grabs their first goal for the club! 🔴#EmiratesFACuppic.twitter.com/DaDU5X4s5g — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

At the double ✌️



Jayden Danns has another for @LFC 🔴#EmiratesFACuppic.twitter.com/jCKnhtjWks — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

واستعاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعدد من اللاعبين الشبان في فرق الشباب تحت 21 عاما، في ظل معاناة "الريدز" من الإصابات.

المصدر: RT