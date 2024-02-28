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شاهد.. براعم ليفربول يهزمون الكبار

الرياضة

شاهد.. براعم ليفربول يهزمون الكبار
AFP /PAUL ELLIS
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صعد فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

افتتح اللاعب الشاب لويس كوماس (18 عاما) التسجيل لأصحاب الأرض "الريدز" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل اللاعب الشاب الآخر جايدين دانس (18 عاما) بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (73، 83) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

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واستعاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعدد من اللاعبين الشبان في فرق الشباب تحت 21 عاما، في ظل معاناة "الريدز" من الإصابات.

المصدر: RT 

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