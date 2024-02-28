شاهد.. براعم ليفربول يهزمون الكبار
صعد فريق ليفربول إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء.
افتتح اللاعب الشاب لويس كوماس (18 عاما) التسجيل لأصحاب الأرض "الريدز" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
A first professional goal for Lewis Koumas ♥️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024
A terrific reverse finish from the @LFC youngster 👌#EmiratesFACuppic.twitter.com/YEXZ19s7Ny
بينما تكفل اللاعب الشاب الآخر جايدين دانس (18 عاما) بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (73، 83) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".
JAYDEN DANNS THAT IS CHEEKY 🫢— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024
Another @LFC academy graduate grabs their first goal for the club! 🔴#EmiratesFACuppic.twitter.com/DaDU5X4s5g
At the double ✌️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024
Jayden Danns has another for @LFC 🔴#EmiratesFACuppic.twitter.com/jCKnhtjWks
واستعاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعدد من اللاعبين الشبان في فرق الشباب تحت 21 عاما، في ظل معاناة "الريدز" من الإصابات.
المصدر: RT