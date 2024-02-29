"السهام المريشة".. كلوب يكشف سر فوز "شبان" ليفربول على ساوثهامبتون

أعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته والفخر بأداء فريقه أمام ضيفه ساوثهامبتون (3-0) مساء الأربعاء، والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

واستعان كلوب بخدمات عدد كبير من شبان أكاديمية ليفربول، في ظل أزمة الإصابات.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "أي تي في": "كانت مباراة لا تصدق. ساوثهامبتون فريق كبير، وقد رأينا ذلك جميعا. ضغطنا في خط الوسط خلال الشوط الأول ولم يكن التوقيت المناسب".

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وأضاف: "لقد حاولوا (اللاعبون الشبان) أن يفعلوا ما قلناه لهم ولكن كان من الصعب تطبيق ذلك. لقد أتيحت لساوثهامبتون فرص كبيرة وكان علينا الركض كثيرا وكنا بحاجة إلى كويمين (كيليهير- حارس المرمى) لإنقاذنا".

وتابع المدرب الألماني: "سجلنا هدفا رائعا، وحاولنا فعل كل شيء قبل ذلك. كان الأمر محتدا للغاية، وكنا بحاجة إلى إيجاد طريقة وقد فعلنا ذلك. الشوط الثاني كان أفضل بكثير".

وعن تأثير اللاعبين الشبان على اللقاء، قال كلوب: "لويس (كوماس) مهاجم رائع لكن عليهم أن يتعلموا كيف يحسنوا مستواهم. دانزي (جايدن دانز) لاعب جيد جدا، الهدف الأول كان استثنائيا، لكن الأهداف ليست غريبة على مستوى الشباب. الهدف الثاني كان تخصصه، رأينا أنه في النهائي، كان سيئ الحظ بعض الشيء".

وأردف: "لا نريد أن نجعل الأمر كله يتعلق بنا. الوضع برمته صعب للغاية. أي مزاج إيجابي في غرفة تغيير الملابس وغرفة التدريب نرحب به، نحن نتقبل أننا نمر بلحظة صعبة ونحاول إيجاد الحلول".

وواصل: "من الرائع أن نكون في الدور ربع النهائي، ونحن لا نأخذ هذه الأشياء كأمر مسلم به، لقد استحقينا التأهل، لقد كان أداء رائعا".

وربط كلوب بين أداء لاعبي أكاديمية النادي وبين نجم لعبة السهام المريشة (دارتس) لوك ليتلر.

وتأهل البريطاني ليتلر إلى نهائي بطولة العالم للسهام المريشة في سن الستة عشر.

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وقال كلوب "الأمر يبدو قليلا أشبه بإحساس السهام المريشة الجديدة، الأمر جيد بالنسبة لليوم، غدا نترك الأولاد في الزاوية، كل شخص معنا ينبغي أن يحصل على وقته، سيحظون بوقت أطول مما نتوقع".

وأضاف "الأمر برمته كان في غاية الأهمية، أمام ساوثهامبتون كنا سنعاني من مشاكل على أي حال، لكن في حالتنا حاولنا أن نقدم كل ما لدينا من معلومات لهم، وكان علينا أن نضفي بعض التحسينات خلال المباراة".

وختم يورغن كلوب: "ربما لا تنسى الجماهير ذلك حين يحين موعد سوق الانتقالات، لا تغلقوا الباب في وجه اللاعبين الشباب".

المصدر: وكالات