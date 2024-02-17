شاهد.. هدف رونالدو في مرمى الفتح

أنجز نادي النصر مهمته أمام ضيفه الفتح، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض "العالمي" كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو مونتيرو، في الدقيقتين (17، 72) على الترتيب.

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هدف النصر عن طريق الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛pic.twitter.com/EICmlnlmeU — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) February 17, 2024

بينما سجل المدافع السعودي سالم عبد الله النجدي هدف الفتح الوحيد عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

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وحقق نادي النصر فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب جدول الدوري، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين المتصدر الهلال قبل مباراته أمام ضيفه الرائد يوم غد الأحد.

في المقابل يشغل نادي الفتح المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: RT