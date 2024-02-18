عدم احتساب "ركلة جزاء" يثير غضب جماهير الفتح ضد النصر.. فما رأي الخبراء؟ (فيديو)

أثارت حالة تحكيمية غضب الجهاز الفني لنادي الفتح وجماهيره، خلال مباراته أمام مضيفه النصر (1-2) مساء أمس السبت، ضمن الجولة 20 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وطالب لاعبو نادي الفتح بركلة جزاء، بعد سقوط المغربي مراد باتنا، داخل منطقة جزاء النصر، في الدقيقة 52 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، ولكن حكم الساحة سامي الجريس رفض احتساب أي شيء.

لا يوجد شي pic.twitter.com/iCXDd0mamu — ميديا عالم النصر (@nfcm23) February 17, 2024

مراد باتنا يقسم بـ أنها ركلة جزاء pic.twitter.com/u22tfhBVvj — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) February 17, 2024

وتسبب هذا القرار في غضب الجهاز الفني للفتح بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، الذي عبر عن عدم رضاه عن عدم احتساب ركلة الجزاء، أثناء حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وقال بيليتش خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من وجهة نظري، هناك ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، لقد ظهرنا بمستوى رائع، وكان بإمكاننا الفوز على النصر".

سلافن بيليتش - مدرب الفتح:

أعتقد أن الاحتكاك مع مراد باتنا كان يستوجب احتساب ركلة جزاء #دوري_روشن_السعودي#النصر_الفتح | #SSCpic.twitter.com/XcaY6i1EAK — SSC (@ssc_sports) February 17, 2024

وأتم المدرب الكرواتي: "سبب انفعالي في المباراة أنني أريد الفوز لفريقي، وهو تصرف طبيعي لأي مدرب".

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وشاطر عمر المهنا الخبير التحكيمي لصحيفة "الشرق الأوسط"، الرأي بيليتش مدرب نادي الفتح، بقوله إن "الحكم أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء للفتح، لأن مراد باتنا تعرض للعرقلة ولم يتحايل في السقوط".

بينما أكد الخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن "قرار الحكم كان صائبا، فهي لم تكن ركلة جزاء صحيحة، لأن إيمريك لابورت، مدافع النصر، لم يقم بعملية دهس أو إعاقة".

واختتم محمد كمال ريشة: "مراد باتنا سقط دون ارتكاب خطأ ضده ونال إنذارا مستحقا للتحايل على الحكم".

المصدر: وسائل إعلام