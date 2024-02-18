رونالدو يرقص العرضة السعودية احتفالا بهدفه ضد الفتح (فيديو)

فرض الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه نجما بلا منازع خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الفتح (2-1) مساء أمس السبت، ضمن الجولة 20 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول لأصحاب الأرض "للعالمي" مبكرا في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض.

واحتفل النجم البرتغالي المخضرم (39 عاما) بهدفه على طريقته "SIIIII" ومن ثم قدم رقصة العرضة السعودية بجانب زميله في الفريق، حارس المرمى وليد عبد الله.

العرضة السعودية من الاسطورة كريستيانو رونالدو 🇸🇦💛



pic.twitter.com/hCI9zU8bP1 — يعقوب (@X99i3) February 17, 2024

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ووصل الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 21 في الموسم الحالي لدوري "روشن"، مبتعدا في صدارة الهدافين، بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، ليساهم "صاروخ ماديرا" في تسجيل 30 في الدوري السعودي للمحترفين.

بينما سجل "الدون" الهدف 32 في الموسم الحالي بقميص "العالمي" بجميع البطولات إلى جانب 11 تمريرة حاسمة، إضافة إلى 5 أهداف بقميص منتخب البرتغال وصنع هدفين، ليصبح رونالدو من اللاعبين القلائل حول العالم هذا الموسم يساهم في تسجيل 50 هدفا.

المصدر: وكالات