النصر يستضيف الفتح اليوم.. القنوات الناقلة والتشكيلة الاساسية

يستضيف نادي النصر مساء اليوم السبت، فريق الفتح على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيدير حكم الساحة سامي الجريس هذه المباراة وسيعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد وزي والحكم الرابع هو عبد الله الحربي، ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي.

ويحتل نادي النصر مركز الوصافة في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.

في المقابل يحتل نادي الفتح المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

وسيبدأ البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية "للعالمي":

36- راغد النجار

2- سلطان الغنام

78- على لاجاني

27- إيميريك لابورت

15- أليكس تيليس

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

94- أندرسون تاليسكا

10- ساديو ماني

7- كريستيانو رونالدو.

بينما اختار الكرواتي سلافين بيليتش (55 عاما)، المدير الفني لنادي الفتح، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":

قائمة #الفتح الأساسية والإحتياطية في مواجهة النصر هذا المساء 🗒️#النصر_الفتحpic.twitter.com/wD23nZD6ob — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) February 17, 2024

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم فستكون منقولة عبر، أبرز القنوات التالية:

SSC1 SD

SSC1 HD

SSC5 HD

beIN Sports1 HD.

يذكر ان نادي النصر ألحق هزيمة ساحقة بفريق الفتح (5-0) في عقر داره، في مباراة الذهاب للدوري.

المصدر: وسائل إعلام