كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمباراة تحديد خصم الأردن

📋 Four changes to the starting line up for our Quarter Final clash.



🇦🇺 v 🇰🇷 - 3.2.24, 2:30am AEDT

📱💻📺 Live on Channel 10, Paramount+, 10 Play#AUSvKOR#Socceroos#AsianCup2023#DifferentBreedpic.twitter.com/IA0ZIas1FI