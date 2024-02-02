كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمباراة تحديد خصم الأردن

يحتضن استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، مساء اليوم الجمعة، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي العماني أحمد الكاف صفارة بداية المباراة، في تمام الساعة (18:30) بتوقيت قطر.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد (60 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية:

📋 Four changes to the starting line up for our Quarter Final clash.



🇦🇺 v 🇰🇷 - 3.2.24, 2:30am AEDT

📱💻📺 Live on Channel 10, Paramount+, 10 Play#AUSvKOR#Socceroos#AsianCup2023#DifferentBreedpic.twitter.com/IA0ZIas1FI — Subway Socceroos (@Socceroos) February 2, 2024

بينما اختار الألماني يورغن كلينسمان (59 عاما)، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الكنغر الأسترالي:

[𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜] 호주전에 출전하는 🇰🇷축구국가대표팀의 선발명단을 공개합니다!



📌Non-playing 김승규, 김주성, 문선민

▪팀 엔트리 26명 중 23명 경기 엔트리 등록



✔2023 AFC 아시안컵 8강

🇰🇷v🇦🇺#호주 24.02.03(토) 00:30

🏟알자누브 스타디움📺tvN, 쿠팡플레이#AsianCup2023pic.twitter.com/cWb4zebOoC — theKFA (@theKFA) February 2, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع منتخب الأردن الذي تغلب على نظيره الطاجيكي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة، على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

المصدر: RT