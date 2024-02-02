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كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمباراة تحديد خصم الأردن

الرياضة

كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية لمباراة تحديد خصم الأردن
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يحتضن استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، مساء اليوم الجمعة، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية، ضمن الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي العماني أحمد الكاف صفارة بداية المباراة، في تمام الساعة (18:30) بتوقيت قطر.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الأسترالي، غراهام أرنولد (60 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الألماني يورغن كلينسمان (59 عاما)، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الكنغر الأسترالي:

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وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور قبل النهائي للنسخة الـ18 لبطولة كاس آسيا لكرة القدم 2023، مع منتخب الأردن الذي تغلب على نظيره الطاجيكي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الجمعة، على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

المصدر: RT 

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