"كوبر على الأكتاف".. استقبال حار للمنتخب السوري بعد إنجاز لافت في كأس آسيا (فيديو)

حظيت بعثة المنتخب السوري باستقبال أسطوري على الحدود السورية اللبنانية لدى عودتها من قطر، بعد المشاركة في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وانتشر مقطع فيديو يحمل الجمهور المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر" المدير الفني لمنتخب سوريا، على الأكتاف وهو يحمل العلم السوري.

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وتأهل منتخب سوريا لأول مرة إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كاس آسيا لكرة القدم، الذي خرج فيه على يد نظيره الإيراني بصعوبة، إثر خسارته بركلات الترجيح (5-4) بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة الدوحة.

وصعد منتخب سوريا إلى دور الـ16 الكبار لبطولة القارة الصفراء، من المركز الثالث للمجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، محققا فوزا واحدا على الهند بهدف وحيد، بعد التعادل مع أوزبكستان من دون أهداف، والخسارة أمام أستراليا بهدف وحيد.

المصدر: RT