سبب طلب بنزيما الرحيل عن اتحاد جدة السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، طلب بشكل مفاجئ الرحيل عن صفوف ناديه اتحاد جدة وذلك بعد قرابة ستة أشهر من انضمامه لبطل الدوري السعودي لكرة القدم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من نادي اتحاد جدة، أن بنزيما طلب الرحيل بسبب معاناته من ضغوطات.

وأوضح المصدر، أن اتحاد جدة عرض على بنزيما الإعارة إلى فريق آخر في الدوري السعودي، لكن اللاعب الذي يشعر بعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه للاتحاد بسبب الضغط، رفضها.

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وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن تشيلسي قد يكون مهتما بالتعاقد مع بنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022، بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ولم يؤكد المقربون من بنزيما الذي ينتهي عقده مع الاتحاد عام 2026، خبر طلبه الرحيل عن فريقه السعودي.

وعاد بنزيما الذي ابتعد عن فريقه الاتحاد منذ أسابيع، إلى جدة الخميس الماضي، بعد 17 يوما من الغياب.

وكان المهاجم الفرنسي قد حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام "لظروفٍ خاصة" وسافر إلى مدريد في 28 ديسمبر الماضي بعدما عطل حسابه على "إنستغرام" إثر تعرضه لانتقادات من الجماهير السعودية بسبب تراجع مستواه ونتائج الاتحاد.

وسجل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في الدوري، بعيدا جدا عن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني، نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو الذي يتصدر ترتيب الهدافين بـ20 هدفا بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في الدوري بـ28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر، وهو الأقل حصدا للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

ويعد بنزيما أحد أبرز النجوم الكبار الذين انضموا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو ماني (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.

المصدر: أ ف ب