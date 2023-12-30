بنزيما يغادر جدة إلى مدريد لظروف خاصة

سافر النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى العاصمة الإسبانية مدريد "بسبب ظروف خاصة" بعد حصوله على إجازة لثلاثة أيام من ناديه اتحاد جدة السعودي بحسب ما أفاد مسؤول في النادي يوم السبت.

وقال مسؤول في نادي الاتحاد لوكالة "فرانس برس" "طلب (بنزيما) الحصول على إجازة لثلاثة أيام لظروف خاصة".

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وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن بنزيما الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات "سافر إلى مدريد مساء الخميس الماضي".

وأكد أن "كريم لاعب محترف للغاية ويظل ملتزما مع الفريق".

ويمر المهاجم الفرنسي، أفضل لاعب في العالم عام 2022، بفترة متذبذبة مع فريقه السعودي، شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي وإقصاءه من كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري في مباراة أهدر فيها بنزيما ركلة جزاء.

وتعرض بنزيما (36 عاما)، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، إلى سيل من الانتقادات الحادة دفعته لتعطيل حسابه على موقع "إنستغرام" حيث يتابعه 76 مليون شخص.

وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق 25 نقطة خلف الهلال المتصدر (مع مباراة أقل للاتحاد)، الفريق الأضعف هجوميا ودفاعيا بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد) الذين استحوذ عليهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالغ الثراء الصيف الماضي ومول صفقاتهم الضخمة.

المصدر: أ ف ب