"النمر بات قطا وديعا".. الجماهير السعودية تنهال بالانتقادات على بنزيما

شكلت الطائرات المسيرة في يونيو الماضي وجه نمر في سماء مدينة جدة ابتهاجا بتوقيع الاتحاد مع كريم بنزيما لكن مشجعي "العميد" باتوا الآن يرونه "قطا وديعا" لا نمرا بسبب أدائه المتواضع.

وخلال اللقاءات الأخيرة أضاع بنزيما (35 عاما)، المنضم للاتحاد قادما من ريال مدريد حاملا للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرصا عدة سهلة بينها ركلة جزاء خلال الإقصاء من الدور الثاني لمونديال الأندية أمام الأهلي المصري.

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ومني اتحاد جدة الثلاثاء الماضي، بخسارة قاسية أمام ضيفه النصر 2-5 كانت الثالثة تواليا في الدوري في مباراة أضاع خلالها بنزيما ثلاث فرص سهلة للتسجيل وتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه.

وقال الناقد الرياضي السعودي عبد الكريم الجاسر لقناة الإخبارية الحكومية، إن بنزيما يمر بـ"وضع غريب جدا يحدث للاعب تكتيكي على مستوى عال".

وأضاف "ربما لم ينسجم مع أوضاع نادي الاتحاد والأمور الداخلية في النادي، لكن ذلك لا يعفيه لأنه لا يبذل أي جهد في المباريات ويضيع فرصا سهلة جدا ويبدو فاقدا للرغبة في لعب كرة القدم".

وسجل بنزيما تسعة أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الدوري بينها ركلتا جزاء، وهو بعيد بفارق 10 أهداف عن مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين، وسبعة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وإجمالا، سجل بنزيما 15 هدفا في 24 مباراة في مختلف المسابقات، في حصيلة بعيدة عن أمنيات جمهور الاتحاد الذي تعاقد الصيف الماضي مع البرازيلي فابينيو والفرنسي نغولو كانتي والبرتغالي جواو بيدرو نيفيش فيليبي الملقب بـ"جوتا" بالإضافة إلى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ضمن الصفقات القوية التي أبرمتها الأندية السعودية الصيف الماضي.

وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس في الدوري بفارق 22 نقطة خلف الهلال المتصدر، الفريق الأضعف هجوميا ودفاعيا بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد) التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالغ الثراء الصيف الماضي ومول صفقاتها الضخمة.

وكان بنزيما الذي وقع للاتحاد لثلاث سنوات ضمن تلك الصفقات، وذكرت الصحف الإسبانية أن ضمه كلف 200 مليون يورو.

وأقر مصدر مقرب من إدارة الاتحاد لوكالة "فرانس برس"، أن الصفقات الأخيرة للاتحاد "لم تحقق النتيجة المرجوة بعد".

وأفاد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "بالطبع كنا ننتظر المزيد من بنزيما خصوصا لكننا ندرك قيمته كلاعب عالمي".

وأضاف "ليس من السهل دوما الانتقال إلى بلد ودوري جديدين والتألق فورا. إنها مسألة وقت".

- "بلد مسلم" -

عند انضمامه الصيف الماضي، قال بنزيما "اخترت السعودية لأنني مسلم وهي بلد مسلم".

وبدا بنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد (354 هدفا)، مرتاحا في الحياة في السعودية من خلال الصور التي ينشرها على "إنستغرام" حيث يتابعه 76 مليون متابع وتكشف تفاصيل حياته اليومية وضمنها أداؤه للعمرة.

واضطر بنزيما بسبب سيل الانتقادات والتعليقات السلبية التي انهالت عليه بعد خيباته الأخيرة مع الاتحاد، إلى تعليق حسابه على "إنستغرام".

ومن بين التعليقات الساخرة التي انهالت على بنزيما، صور ساخرة تشبهه بـ"قطة وديعة"، تجيد المواء لا تسجيل الأهداف، وتعليقات على "إكس" تقول إنه "عالة على الفريق" و"أحد أسباب الهزائم".

ولا ينفصل مستوى بنزيما، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن المستوى الفني المتراجع للاتحاد الذي انفصل قبل انتصاف الموسم عن مدربه البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وخسر الاتحاد، الملقب بـ"العميد"، 6 من 18 مباراة في الدوري هذا الموسم استقبلت شباكه خلالها 26 هدفا، مقابل خسارتين فقط واستقبال 13 هدفا في 30 مباراة الموسم الماضي عندما توج الفريق بلقب الدوري السعودي.

وخسر الاتحاد أمام كل منافسيه الكبار هذا الموسم.

المصدر: وكالات