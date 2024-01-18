مباراة "نارية" بين مصر وغانا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر وغانا، ضمن بطولة كأس إفريقيا.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (B).

تشكيلة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.

🔴📋 | فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر استعدادا لمواجهة غانا في أمم أفريقيا 🇪🇬



أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، تشكيل فريقه في مباراة غانا المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤… pic.twitter.com/C7gfCxU2oi — EFA.eg (@EFA) January 18, 2024

تشكيلة مباراة مصر وغانا:

1- ريشارد أوفوري

3- دينيس أودوا

6- محمد ساليسو عبد الكريم

8- مجيد أشيميرو

9- جوردان أيو

14- جيدوين مينساه

19- إينياكي ويليامز

20- محمد قدوس

21- ساليس عبد الصمد

23- ألكسندر دجيكو

25- أنطوان سيمنيو.

المدرب: الإنجليزي كريس هيوتون.

📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋



The Pharaohs face to face with the Black Stars with these line-ups ✅#TotalEnergiesAFCON2023 | #EGYGHApic.twitter.com/NCUxvGzMCz — CAF (@CAF_Online) January 18, 2024

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يذكر أن منتخب "الفراعنة" بدأ غمار نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

قائمة القنوات الناقلة للمباراة، عبر الرابط التالي: مواجهة على "صفيح ساخن" بين منتخبي مصر وغانا في ساحل العاج.

المصدر: RT