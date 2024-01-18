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مباراة "نارية" بين مصر وغانا.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

الرياضة

مباراة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wt6q

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الخميس، صوب ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بمدينة أبيدجان الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر وغانا، ضمن بطولة كأس إفريقيا.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صفارة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (B).  

تشكيلة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

المدرب: البرتغالي روي فيتوريا.

تشكيلة مباراة مصر وغانا:

1- ريشارد أوفوري

3- دينيس أودوا

6- محمد ساليسو عبد الكريم

8- مجيد أشيميرو

9- جوردان أيو

14- جيدوين مينساه

19- إينياكي ويليامز

20- محمد قدوس

21- ساليس عبد الصمد

23- ألكسندر دجيكو

25- أنطوان سيمنيو.

المدرب: الإنجليزي كريس هيوتون.

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يذكر أن منتخب "الفراعنة" بدأ غمار نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

قائمة القنوات الناقلة للمباراة، عبر الرابط التالي: مواجهة على "صفيح ساخن" بين منتخبي مصر وغانا في ساحل العاج.

المصدر: RT 

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