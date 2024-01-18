ضربة موجعة "مزدوجة" .. مصر تتلقى هدفا بعد دقيقة من خروج محمد صلاح مصابا (فيديو)

تلقى المنتخب المصري ضربتين موجعتين في نهائية الشوط الأول لمباراته الهامة أمام نظيره الغاني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) لكأس إفريقيا.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول للقاء.

سقط دون أي تدخل.. لحظة إصابة وخروج محمد صلاح من مباراة مصر وغانا 🎥



ستوديو CMB GROUP pic.twitter.com/Sv0MopR6Ia — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 18, 2024

وبعد دقيقة واحدة فقط تلقت الشباك المصري الهداف الأول، سجله لاعب خط الوسط الغاني محمد قدوس بتسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى من حارس المرمى المصري محمد الشناوي، وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

خرج صلاح وغانا سجلت الهدف الاول محمد قدوس #مصر_غاناpic.twitter.com/MucFxwTk5f — Abdullah (@a70_ah) January 18, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT