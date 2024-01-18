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ضربة موجعة "مزدوجة" .. مصر تتلقى هدفا بعد دقيقة من خروج محمد صلاح مصابا (فيديو)

الرياضة

ضربة موجعة
AFP /Issouf SANOGO
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تلقى المنتخب المصري ضربتين موجعتين في نهائية الشوط الأول لمباراته الهامة أمام نظيره الغاني، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية (B) لكأس إفريقيا.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب "الفراعنة" لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول للقاء.

وبعد دقيقة واحدة فقط تلقت الشباك المصري الهداف الأول، سجله لاعب خط الوسط الغاني محمد قدوس بتسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى من حارس المرمى المصري محمد الشناوي، وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

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المصدر: RT 

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