مصر تتعادل مع غانا وتخسر محمد صلاح (فيديو)

صعب منتخب مصر من مهمته في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، بتعادله مع نظيره الغاني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

تقدم منتخب غانا "النجوم السوداء" مرتين، في الدقيقتين (45، 71) عبر لاعبه محمد قدوس.

ورد منتخب "الفراعنة" بهدف التعادل في كل مرة عبر لاعبيه، عمر مرموش، ومصطفى محمد عند الدقيقتين (69، و74) على الترتيب.

Mostafa Mohamed equalized the score again. Egypt does not leave the match



Incredible mistakes from Ghana's defensepic.twitter.com/Dqtm1Wvq8x — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 18, 2024

وتلقى منتخب مصر ضربة موجعة أخرى بتعرض قائده النجم محمد صلاح إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

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وتعادل منتخب مصر للمرة الثانية في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد نقطتين، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر منتخب الرأس الأخضر "Cape Verde"، قبل مباراته اليوم الجمعة، أمام منتخب موزمبيق، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضا.

بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له، بعد هزيمته أمام الرأس الأخضر (1-2) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى للبطولة، وبقي في المركز الرابع الأخير.

المصدر: RT