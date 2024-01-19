صدمة كبيرة.. كلوب يعلق على إصابة محمد صلاح

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على الإصابة التي تعرض لها لاعبه محمد صلاح أثناء مشاركته مع منتخب مصر ضد غانا أمس الخميس في الجولة الثانية لكأس أمم إفريقيا.

وغادر محمد صلاح أرضية الملعب في القوت الضائع للشوط الأول، بعد شعوره بآلام على مستوى عضلة الفخذ اليسرى.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لا نعرف أي شيء عن طبيعة إصابة صلاح، لكننا تحدثنا الليلة الماضية وكان هناك تشخيص مبدئي، لكنهم سيمدونا بالمعلومات لاحقا".

وأضاف المدرب الألماني: "في تلك اللحظة كانت هناك صدمة بسبب عدم رؤيتنا ما تعرض له، لكنه شعر بالألم، وجميعنا يعرف أنه من النادر خروجه مصابا".

وأوضح كلوب: "حتى الآن ليس لدينا معلومات، وسيخضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي، وبعدها سنرى".

يورغن كلوب عن إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراته ضد غانا مساء أمس 🗨️



"ليس لدينا معلومة الآن. لقد تحدثت مع مو أمس، وأخبرني أنه شعر ببعض الألم. تقييم هذا النوع من الإصابات يحتاج إلى فحوصات وما إلى ذلك، وهذا ما يفعله الجهاز الطبي في المنتخب المصري حاليًا، وبعدها سنعرف أكثر عن… pic.twitter.com/WrR2XTGR0v — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 19, 2024

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ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه بورنموث، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات