خبر صادم.. الاتحاد المصري يكشف عن طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة قائد "الفراعنة" محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية، وأنه سيغيب إثر ذلك عن المباراة الختامية لدور المجموعات لكأس إفريقيا والدور التالي حال التأهل.

وتعرض النجم محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للشوط الأول لمباراة منتخب بلاده أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب مباراتين في أمم أفريقيا".

وأضاف: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي (الرأس الأخضر)، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

🚨 | إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب مباراتين في أمم أفريقيا 🇪🇬



أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر ، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل . pic.twitter.com/HfIyLNc2US — EFA.eg (@EFA) January 19, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن محمد صلاح سجل هدف التعادل الثاني لمنتخب مصر في مرمى موزمبيق (2-2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، في مستهل مشوارهما ضمن نهائيات النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

كما شارك صلاح في المباراة الثانية أيضا أمام غانا (1-1)، يوم الخميس الماضي، ولكنه غادر الملعب في الوقت الضائع للشوط الأول، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B) برصيد نقطتين، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب الرأس الأخضر "Cape Verde"، الذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني للبطولة.

المصدر: "@EFA"