مواجهة نارية بين مصر وغانا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يخوض منتخب مصر مباراة هامة ضد نظيره الغاني مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام غانا

صرح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، بأنه سيجري تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق بعد الأداء المتواضع له وسقوطه في فخ التعادل أمام موزمبيق، وبالتالي من المتوقع أن يدخل منتخب "الفراعنة" مباراته ضد غانا يوم الخميس، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزيغيه) - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، كالتالي:

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما حصلت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على حقوق بث مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

وفيما يلي بعض القنوات المفتوحة الأخرى الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: للهسباسات 30 درجة غربا

إقرأ المزيد

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

إقرأ المزيد

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

المصدر: وسائل إعلام