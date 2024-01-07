الماتادور نادال يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة

أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال، اليوم الأحد، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بسب تعرضه لتمزق عضلي بعد أسبوع من عودته إلى الملاعب.

وتلقى نادال إصابة في الفخذ خلال مباراة ماراثونية أمام الأسترالي جوردن تومسون، التي خسرها "الماتادور" بصعوبة بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(6-7) و(3-6) يوم الجمعة الماضي، في الدور ربع النهائي للبطولة، واستغرقت 3 ساعات و26 دقيقة.

وكتب رافائيل نادال (37 عاما) المتوج بـ22 لقبا كبيرا عبر موقع "إكس": "في الوقت الحالي لست مستعدا للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات. سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة".

وتابع "خلال مباراتي الأخيرة في بريزبين، تعرضت لمشكلة صغيرة في العضلة، مما جعلني أشعر بالقلق كما تعلمون".

وأضاف النجم الإسباني: "بمجرد وصولي إلى ملبورن، أتيحت لي الفرصة لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي وكان لدي تمزق صغير في العضلات، وليس في نفس الجزء الذي تعرضت فيه للإصابة (السابقة) وهذا خبر جيد".

وقال "لقد بذلت قصارى جهدي خلال العام من أجل هذه العودة، وكما ذكرت دائما فإن هدفي هو أن أكون في أفضل مستوى لي خلال ثلاثة أشهر. ومن الأخبار الحزينة بالنسبة لي عدم تمكني من اللعب أمام جماهير ملبورن المذهلة، هذه ليست أخبار سيئة للغاية ونحن سنحافظ على الايجابية مع تقدم الموسم".

وأكد نادال انه أراد اللعب في أستراليا و"قد أتيحت لي الفرصة للعب بعض المباريات مما جعلني سعيدا وإيجابيا للغاية. شكرا لكم جميعا على الدعم وأراكم قريبا".

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C — Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024

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وابتعد رافائل نادال، المصنف الأول عالميا سابقا، عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة بالذات، في 18 يناير 2023، لإصابة في وركه أجبرته على الخضوع لجراحتين والتقهقر للمركز 672 عالميا، علما أنه شارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

ويهيمن النجم الإسباني، ملك الملاعب الترابية، على بطولة فرنسا المفتوحة، بإحرازه اللقب 14 مرة، علما أنه استهل باكورة ألقابه بعد أيام قليلة من بلوغه سن الـ19 عاما في العام 2005، وآخرها في 2022، ما جعله اللاعب الأكبر سنا يفوز بلقب "رولان غاروس".

كما توّج نادال بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أربع مرات (2010 و2013 و2017 و2019)، وفاز في ويمبلدون عامي 2008 و2010، وفي أستراليا مرتين (2009 و2022).

المصدر: (أ ف ب)