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النجم نادال يودع بريزبين الأسترالية بعد مباراة ماراثونية (فيديو)

الرياضة

النجم نادال يودع بريزبين الأسترالية بعد مباراة ماراثونية (فيديو)
AFP /PATRICK HAMILTON
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خرج النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، من الدور ربع النهائي لبطولة الدوري العالمي "ATP 250" للتنس، المقامة حاليا في مدينة بريزبين الأسترالية، والبالغة جوائزها 660 ألف دولار.

وجاء خروج الماتادور نادال (37 عاما) على يد صاحب الأرض الأسترالي جوردن تومسون، إثر خسارته أمامه بصعوبة بمجموعة مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(6-7) و(3-6) في مباراة ماراثونية جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت 3 ساعات و26 دقيقة.

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وسيكون جوردن تومسون (27 عاما) على موعد في الدور قبل النهائي للبطولة، التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع البلغاري غريغور ديميتروف، الذي تغلب بدوره على الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا، بمجموعتين من دون رد.

المصدر: RT 

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